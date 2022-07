Giroud e il rapporto con Ibra: "Non gli ho detto subito che fossi un suo tifoso. Ora mi prende in giro"

In occasione della presentazione del proprio libro 'Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino', Olivieri Giroud ha parlato così del rapporto con Ibrahimovic: "La concorrenza è un tiramisù, è il mio dolce preferito. Non conoscevo tanto lo stile di Pioli, ma quando ho parlato con lui Facetime ho capito subito di poter lavorare molto bene insieme; lui è una brava persona, sincera, che sa come parlare ai giocatori. Ibra è una leggenda del Milan; non gli ho detto subito che fossi un suo tifoso. I miei amici mi hanno regalato la sua maglia. Avevo un po' di apprensione nel chiedergliela... Lui ora mi prende in giro su questo. Sono molto felice del rapporto che ho con Zlatan".