Giroud e il retroscena sulla chiamata del Milan: "Ero a Nizza, parlare con Maldini era una cosa speciale"

In occasione della presentazione del proprio libro 'Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino', Olivieri Giroud ha parlato così del primo contatto con Maldini: "Ero a Nizza con la Nazionale. Il mio manager mi ha detto che è meglio parlare Facetime con Maldini: per me era una cosa speciale, è una leggenda del Milan. Mi piace il rapporto con lui e Massara. Ho parlato con loro senza problemi e per me era un segnale di dover andare al Milan".