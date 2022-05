Giroud e il suo idolo Sheva: "Mi ha ringraziato per lo scudetto,è un’emozione incredibile"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Olivier Giroud ha parlato così del suo idolo Shevchenko: "Sono cresciuto con il mito di Shevchenko . Era il mio idolo, godevo per i suoi gol, festeggiavo le sue vittorie. Ritrovarmi adesso, tanti anni dopo, a vincere con la sua stessa maglia, resta per me un momento particolare. Ho su whatsapp il suo messaggio vocale, ha voluto farmi i complimenti di persona. Mi ha ringraziato per lo scudetto, mi ha applaudito per i gol che ho realizzato. Capite che per chi è cresciuto avendolo come idolo, è un’emozione incredibile".