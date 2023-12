Giroud e Jovic disponibili con l'Atalanta: ecco la scelta su Camarda

Se da una parte c'è la notizia non positiva della mancata convocazione di Rafa Leao per la strasfera di Bergamo, dall'altra parte una delle diverse buone notizie in casa Milan, dopo quelle relativa a Bennacer, riguarda sicuramente Olivier Giroud: il bomber francese tornerà a guidare l'attacco rossonero dopo la squalifica rimediata lo scorso 11 novembre nella trasferta di Lecce, match nel quale il numero 9 ha siglato, al momento, l'ultimo gol ufficiale con la maglia rossonera.

Con la disponibilità di Giroud e di Jovic, autore di un'ottima prestazione contro il Frosinone nell'ultima giornata di campionato, condita anche da un gol e un assist, non ci sarà posto per Francesco Camarda. Il baby gioiello del settore giovanile rossonero giocherà con la Primavera domani alle 13 nella sfida contro il Genoa.