Giroud fuori dalla quarantena, ma potrebbe comunque saltare la Lazio

Una buona notizia per Stefano Pioli alla vigilia della sfida con la Lazio: Giroud, risultato ieri negativo al tampone, oggi uscirà dalla quarantena e si sottoporrà alle visite di idoneità previste dal protocollo per riprendere l’attività sportiva. Come riporta il Corriere della Sera, però, risulta difficile ipotizzare che il francese, pur convocabile, venga portato in panchina da Pioli. Appare più ragionevole la prosecuzione della preparazione in vista del big match di Champions contro il Liverpool.