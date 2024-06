Giroud, ieri l'ultima gara in Francia con la sua nazionale: fascia da capitano e grande ovazione per Oli

vedi letture

Ieri sera, allo Stadio Matmut-Atlantique di Bordeaux, Olivier Giroud ha giocato la sua ultima partita in terra francese con la maglia della Francia. L'attaccante rossonero, che nella prossima stagione giocherà nella Mls con il Los Angeles FC, è sceso in campo dal primo minuto e ha indossato per questa occasione anche la fascia da capitano: con Mbappé in panchina, avrebbe dovuta indossarla Antoine Griezmann, il quale però ha deciso di lasciarla al numero 9 francese.

Un bellissimo gesto nei confronti di Giroud che al 62' ha lasciato il campo ed ha ricevuto una grande ovazione da parte di tutti i tifosi francesi presenti allo stadio e anche dei suoi compagni di squadra, Kylian Mbappé in testa. Qualche giorno fa, Griezmann ha dichiarato in vista dell'ultima partita di Giroud in Francia: "È il suo ultimo ballo. Spero che riceva un bel omaggio, se lo merita. È il giocatore ideale per un allenatore. Tanto rispetto per lui e per tutto quello che ha fatto”. Lo riferisce RMC Sport.