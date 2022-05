Giroud, il bilancio del suo primo anno in rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anno indimenticabile per Olivier Giroud che aggiunge un altro trofeo alla sua bacheca già ricca di trofei vinti da protagonista. Arrivato dal Chelsea campione d'Europa, il frnacese si è preso la maglia numero 9 e gli ha ridato lustro con pochi gol ma importantissimi. Secondo i dati Transfermarkt, Giroud ha giocato 38 gare tra Campionato, Champions e Coppa Italia, mettendo a segno 14 gol, di cui 11 in campionato. Delle reti segnate, si ricordano ben 4 doppiette: contro il Cagliari a San Siro, nel derby di ritorno, in Coppa contro la Lazio e nella gara-Scudetto contro il Sassuolo. Giroud ha messo a referto anche 4 assist in campionato. Un primo anno positivo per un giocatore esperto che ha portato molto nello spogliatoio rossonero.