Giroud in nazionale: in 143' un gol e un record. Con Henry che si avvicina

Olivier Giroud è stato convocato dalla nazionale francese per la sosta appena finita, dopo non aver fatto parte delle liste di Deschamps nelle due precedenti sessioni di partite. Il 9 francese si è avvicinato al record di gol con la maglia de Les Bleus segnando contro l'Austria il 49esimo gol, a -2 dal leggendario ex Arsenal e, contemporaneamente, è diventato il più anziano marcatore della sua nazionale. In totale, Giroud ha giocato 143 minuti.