Giroud infortunato, adesso sarà utile anche Pellegri

L’infortunio di Giroud (gli esami strumentali stabiliranno l’entità del problema) potrebbe costringere Ibrahimovic a fare gli straordinari. Ma adesso tornerà in gioco anche Pietro Pellegri, osserva il quotidiano Tuttosport. Il giovane attaccante rossonero, infatti, non era a disposizione di Pioli per la gara contro l’Atletico Madrid poiché non è stato inserito nella lista Champions, ma ovviamente potrà essere utile in campionato.