Giroud, l'ultimo 9 a segnare in Champions con il Milan fu Pato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La maledizione della numero 9 è stata definitivamente sconfitta, grazie a un attaccante venuto dalla Francia di nome Olivier Giroud. Già nel corso della passata stagione la pesante eredità lasciata da Pippo Inzaghi era stata smaltita da Oliviero con tanti gol pesanti. Quest'anno il 9 rossonero ha trovato anche il gol in Champions, che l'anno passato non era riuscito a siglare. Per il Milan un numero 9 non segnava nella massima competizione europea dal 21 novembre 2012 quando Alexandre Pato andò in rete nella vittoria del Milan contro l'Anderlecht, fuori casa, per 1-3.