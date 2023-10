Giroud: "La Champions è sempre speciale, sarà una gara importante ma non decisiva"

In occasione della presentazione dell'evento tra Milan e "Snaifun", Olivier Giroud commenta così a Sky Sport l'attuale situazione del Milan e l'imminente sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: "Siamo pronti per fare bene mercoledì, non sarà un match decisivo ma dovremo fare bene per portare a casa la vittoria. Abbiamo cambiato un pò di cose dopo il derby, stiamo bene e vogliamo lavorare bene. Sto aiutando molto la squadra, cerco il gol ma voglio anche fare bene per il gruppo, se poi segno meglio.

Futuro al Milan anche l'anno prossimo? Ora penso solo a mercoledì, ma qui sto bene e capiremo cosa fare in futuro. Adli? Se lo merita, è un bravo ragazzo e ha lavorato molto per farsi trovare pronto, siamo tutti felici per lui".