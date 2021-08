Giroud, la doppietta in campionato gli mancava da aprile 2018

Come scritto sul sito ufficiale del Milan nelle statistiche post partita, Olivier Giroud ha segnato la sua prima doppietta in campionato dall'aprile 2018. In quell’occasione giocava nel Chelsea in Premier League e segnò due reti contro il Southampton. Il bomber francese si è subito calato perfettamente nella parte di attaccante che deve segnare anche in questa sua nuova esperienza in maglia rossonera.