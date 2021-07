Giroud: "Lo scorso anno ho seguito il Milan. È stata una grande stagione"

Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, ha parlato così delle sue prime impressioni sul club rossonero: "Voglio vincere qualcosa con il Milan. Ho parlato con Pioli: è stato tutto molto semplice e naturale, ci siamo parlato in maniera franca; abbiamo parlato di calcio, di tattica e mi piace il suo modo di intendere calcio - ha detto il francese a Milan TV. Lo scorso anno ho seguito il Milan ed è stata una grande stagione grazie a mister Pioli: sono molto contento di allenarmi con lui e spero che continueremo su questi ritmi per ambire al primo posto in classifica".