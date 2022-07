Giroud: "Maglia numero 9? Non sono superstizioso. Un bel regalo avere il 9 del Milan, come Inzaghi"

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione del suo nuovo libro, "Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino", Olivier Giroud ha parlato ancora una volta della "maledizione" della maglia numero 9 rossonera: "Non c'è tabù. Io sono cristiano, non sono superstizioso. Non è un numero che mi fa fare gol. Lo volevo al Milan, è un bel regalo essere come Pippo Inzaghi il numero 9 del Milan".