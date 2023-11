Giroud: "Non sono ancora pronto a smettere. Voglio divertirmi il più possibile"

vedi letture

Intervistato da Le Journal de la Dimanche, Olivier Giroud ha parlato del suo stato di forma: "Non sono eterno. Finché il mio corpo me lo permetterà, cercherò di superare i limiti, anche se io non me ne pongo nessuno. Voglio divertirmi il più possibile. Sono davvero innamorato di questo sport e non sono ancora pronto a smettere. E poi ho ancora un po’ di benzina, no?".