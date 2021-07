Giroud: "Non voglio mettere pressione, ma giocheremo per il primo posto in classifica"

Nel corso della sua lunga intervista ai microfoni di Milan TV, Olivier Giroud ha tracciato la via degli obiettivi che i rossoneri dovranno raggiungere nella stagione che verrà: "Mi sento fortunato ad aver avuto l'opportunità di vincere dei trofei, di giocare in grandi club e penso che il Milan meriti di competere ad altissimi livelli, di lottare per lo Scudetto e di fare una grande Champions league e di giocare la Coppa Italia che piace molto ai tifosi. Ho parlato con Tomori qualche settimana fa e mi ha detto: 'ti aspettiamo per aiutarci a vincere lo Scudetto'. Non voglio mettere troppa pressione, ma ovviamente giocheremo per il primo posto in classifica".