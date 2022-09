Giroud, numeri da cecchino: 4 gol in A con 7 tiri in porta

MilanNews.it

Olivier Giroud è stato uno dei volti copertina di questa primissima parte di campionato del Milan. Ancora a 35 anni il francese sta continuando a segnare e a farlo in modo pesante. Nel corso delle sue 7 presenze in campionato (5 da titolare consecutive), il numero 9 ha segnato 4 gol: una media di tutto rispetto se si considera che ha tirato in porta 7 volte. Una media da cecchino.