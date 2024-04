Giroud preferisce 'girarsi' in trasferta piuttosto che a San Siro: i numeri

Nonostante i 37 anni di età Olivier Giroud è riuscito per l'ennesima volta in carriera ad andare in doppia cifra in campionato. Fino a questo momento in stagione sono 13 i gol messi a segno in Serie A dall'attaccante del Milan, il quale ha registrato però una statistica particolare che non è passata inosservata agli occhi dei più attenti.

Stando infatti a quanto riportato dalla versione italiana del noto portale tedesco Transfermarkt, Olivier Giroud sembra prediligere il gol in trasferta piuttosto a quello in casa, almeno per quanto concerne questa stagione. Dei 13 gol messi a referto dal francese, infatti, solo 4 di questi sono arrivati a San Siro difronte ai suoi tifosi, più nello specifico in occasione delle gare casalinghe contro il Torino, dove segnò una doppietta, la Roma e per ultimo, in ordine cronologico, il Lecce.