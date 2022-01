Giroud, sono 22 i rigori segnati in carriera: l'unico errore risale al 2012

Con la trasformazione del calcio di rigore, in occasione del momentaneo 1-0 del Milan nel match contro la Roma, Oliver Giroud è arrivato a quota 5 reti in stagione. L'attaccante francese nel corso della propria carriera ha calciato 23 rigori, segnandone ben 22 e sbaglione solo uno in Arsenal-Coventry City incontro valido per la Coppa di Lega inglese giocato nel settembre 2012 terminato 6-1 per i Gunners.