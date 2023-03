Giroud squalificato a Udine, casting aperti per il centravanti: Origi, Rebic, De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud, ammonito sotto diffida nell'ultima gara contro la Salernitana, non prenderà parte alla trasferta di Udine in programma sabato sera. L'attaccante francese è il punto di riferimento offensivo del Milan, specialmente nelle ultime settimane e la sua assenza si farà sentire. Pioli ha aperto allora i casting per il ruolo di centravanti. I nomi papabili sarebbero quelli di Origi, Rebic e De Ketelaere: una scelta verrà fatta con gli allenamenti di questi due giorni. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.