Giroud su Ibrahimovic: "Non vedo l'ora di giocarci insieme"

"Ho giocato contro Ibrahimovic qualche volta: a 40 anni gioca ancora, è un professiona eccezionale. Non puoi giocare a quell'età a questi livelli, senza quell'impegno per la tua squadra, quella determinazione. Io cerco di fare lo stesso per poter continuare a giocare fino a che il mio corpo me lo permetterà. Spero di essere sempio per i giovani. Non vedo l'ora di giocare e di allenarci insieme. Spero che ci divertiremo". Queste le parole di Olivier Giroud sul nuovo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic nell'intervista di presentazione a Milan TV.