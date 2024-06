Giroud sul record di gol con la Francia: "Dicono che arriverò a quota 60 gol ma..."

Questa sera alle 21 c'è in programma l'esordio della Francia agli Europei in Germania: i transalpini affronteranno l'Austria. Partite, quelle della nazionale del Ct Deschamps, che interessano sempre molto da vicino i tifosi rossoneri per via della presenza di Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Quest'ultimo si appresta a giocare le ultime gare con la maglia della Nazionale di cui è recordman di reti (57) e ha parlato in un'intervista a Le Figaro -Sport questa mattina.

Le parole di Olivier Giroud sul record di gol in Nazionale che è già insidiato da Mbappè: "Ho superato tutte le mie aspettative. Non avrei mai potuto sognare un destino del genere. Abbiamo ancora bisogno di qualche partita perché Kylian mi superi e conti su di me per segnare quest’estate. Mi dicono che arriverò a quota 60 gol, non mi pongo quell'obiettivo, voglio davvero aiutare la squadra in Germania".