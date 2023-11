Giroud tocca quota 100 presenze al Milan: "Grazie a tutti, sono molto fiero e orgoglioso"

Stefano Pioli, oggi, prima dell'inizio dell'allenamento di rifinitura alla viglia di Milan-Borussia Dortmund, ha chiamato tutta la squadra in cerchio per la premiazione di Olivier Giroud, che contro il Lecce ha toccato quota 100 presenze con la maglia del Milan Ad ascoltare anche Furlani, Moncada e d’Ottavio. Al discorso, poi, si è unito anche l'Ad rossonero, che si è congratulato con l'attaccante francese: "Complimenti a nome della società e soprattutto a nome di tutti i tifosi del Milan per le 100 partite".

Queste, invece, le parole dell'attaccante francese: "Grazie a tutti, grazie alla società, grazie al mister, grazie a voi ragazzi, sono molto orgoglioso per questo e anche molto grato di avere l'opportunità di godere anche a 37 anni. Come ha detto Simon, quando ero più giovane ero un tifoso del Milan. Con tutti questi grandi giocatori che hanno giocato per il Milan... sono molto fiero".