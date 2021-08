Giroud verso una maglia da titolare contro la Samp: i suoi numeri in Premier League

Olivier Giroud è pronto per esordire in Serie A con la maglia del Milan dopo aver giocatore nel campionato inglese con le maglie di Arsenal e Chelsea. L'attaccante rossonero lascia la Premier League come secondo miglior marcatore da subentrato (21 gol), 8º per gol di testa (32) e 3º miglior marcatore francese (90). A riferirlo è la redazione di Opta.