Giroud via dal Chelsea è un'occasione per le italiane: oltre al Milan ci sono Inter e Lazio

Olivier Giroud è uno dei primi obiettivi del Milan in vista della prossima stagione. L'attaccante francese non resterà al Chelsea e sarà uno dei parametri zero più interessanti in vista della prossima estate. I rossoneri dovranno presentare una proposta da minimo 3,5 milioni di euro a stagione, difficile che possa sedersi a trattare per meno. Anche l'Inter è interessata, come del resto è interessata la Lazio, col ds Tare da sempre grande estimatore del giocatore. A riportarlo è Tuttosport.