Giudice: "Di colpo San Siro sembra diventato la sora Camilla: tutti lo vogliono ma nessuno se lo piglia"

"Di colpo San Siro sembra diventato la sora Camilla del proverbio romanesco: tutti lo vogliono ma nessuno se lo piglia". Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Giudice commenta le ultime evoluzioni legate al Meazza, che rischia di restare in mano al Comune, senza che né Inter né Milan vi giochino più una partita in futuro: "È una deriva del buon senso con buchi evidenti, anzitutto nell’incapacità di fare sistema - sottolinea il giornalista -. La città di Milano perde l’occasione di riqualificare un quartiere intero per l’incapacità di smuovere un progetto da 1,2 miliardi di investimenti privati. Di più, il Meazza rischia di diventare un’immensa cattedrale abbandonata come lo stadio Flaminio, sgretolato e arrugginito, invaso dalle erbacce e popolato dai topi nel pieno centro di Roma".