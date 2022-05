Giudice e i parametro zero: "Quando il Milan perdeva Donnarumma era eresia, ora per Juve ed Inter invece si parla di modello di gestione"

MilanNews.it

Alessandro Giudice, collaboratore del Corriere dello Sport e manager finanziario, ha detto la sua su Twitter riguardo l'abitudine sempre più comune di tanti club di lasciare andare a parametro zero anche giocatori importanti. Il paragone del giornalista è su come sono state accolte e raccontate le scelte del Milan l'anno scorso e quelle di Juve ed Inter quest'anno: "Un anno fa quando il Milan perdeva a 0 Donnarumma e Calhanoglu per non assecondare richieste eccessive sembrava eresia. Il mantra era che perdere a 0 comunque un danno. Oggi la Juve lascia partire Dybala e Bernardeschi, l'Inter Perisic. Verso modelli di gestione più razionali".