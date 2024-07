Giudice: "I tifosi del Milan dovrebbero erigere davanti ai cancelli di Milanello un monumento a Giorgio Furlani"

Alessandro Giudice, giornalista, ripostando un articolo su X sulle parole di ieri di Paolo Scaroni su Yonghong Li ("La mia storia con il Milan è iniziata in quella nefasta epoca di Yonghong Li. Io sono entrato nel Consigli di Amministrazione del club per conto di Elliott e ho vissuto veramente un anno di passione. Ci sono tutta una serie di obblighi e noi non eravamo mai con i conti in ordine. All'ultimo secondo dell’ultimo minuto arrivavano cinque milioni che ci consentivano di iscriverci al campionato"), ha pubblicato questo commento:

"Invece di scrivere fanfaluche sui social, straparlare su YT o disertare il raduno della squadra, alcuni tifosi del Milan dovrebbero erigere davanti ai cancelli di Milanello un monumento a Giorgio Furlani che, prima orchestrando l’operazione di finanziamento a Yonghong Li da parte di Elliott, poi acconsentendo al versamento d’emergenza, last minute, di ulteriori somme non contrattualizzate, consentì al Milan di salvarsi dalla mancata iscrizione al campionato e dalla retrocessione automatica in Lega Nazionale Dilettanti, poiché nel 2018 era già stato abrogato il lodo Petrucci. Questo molti non lo sanno o fingono di averlo dimenticato".