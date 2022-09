Giudice: "L'obiettivo di RedBird è arrivare a 500 milioni di ricavi, non è impossibile in cinque anni"

MilanNews.it

Alessandro Giudice, economista e collaboratore del Corriere dello Sport, è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti soffermandosi sull'obiettivo di RedBird, nuovo proprietario del Milan: “L’obiettivo è quello di portare il Milan a 300 milioni di euro di fatturato a 500 milioni di ricavi, che non è una cosa impossibile da fare in cinque anni. Lavorando in un certo modo può accadere. Da questo punto di vista c’è moltissimo da fare, gli investitori americani sono molto attratti dai club italiani perché sanno che c’è molta strada da colmare. Gli investitori americani credo che nella Serie A guardino la possibilità di entrare a dei costi contenuti e di sviluppare”.