Il Giudice Sportivo ha emesso un comunicato in merito alla situazione disciplinare delle partite che si sono giocate nella giornata di ieri, tra cui anche Sassuolo-Milan. Le ammonizioni per Theo Hernandez e Ismael Bennacer costano caro: salteranno, per squalifica, la gara con l'Atalanta. Diego Laxalt, invece, entra in diffida.