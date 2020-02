Giudice Sportivo - Conti ammonito, era diffidato: salterà il Torino

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la ventitreesima giornata di Serie A: Andrea Conti riceve la quinta sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: era diffidato, salterà la gara di campionato contro il Torino. Franck Kessie riceve la terza sanzione stagionale per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Infine Izzo, difensore del Torino, è stato espulso per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete e salterà la sfida di lunedì 17 contro il Milan.