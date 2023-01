MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il capitano del Milan Davide Calabria, come sottolineato dal comunicato del Giudice Sportivo pubblicato quest'oggi sul sito della Lega di Serie A, è entrato ufficialmente in diffida. Il giallo rimediato nell'ultima gara contro il Sassuolo, infatti, è il quarto in questo campionato per il terzino rossonero che, alla prossima sanzione, sarà dunque squalificato.