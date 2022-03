Giudice Sportivo, multa al Napoli per cori contro Ibrahimovic

© foto di www.imagephotoagency.it

Come deciso dal Comunicato numero 208 del Giudice Sportivo, il Napoli ha subito un'ammenda di € 8.000,00 "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti, all'indirizzo degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria, senza colpirli, nonchè per avere intonato, al 48° del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.".