Giudice Sportivo, quarta sanzione per Thiaw e Tomori: i centrali entrano in diffida

Come ogni martedì arriva il comunicato del Giudice Sportivo, con tutte le decisioni del dott. Gerardo Mastrandrea basate sui referti dei direttori di gara che hanno arbitrato nell'ultima giornata di Serie A. Si evince che Malick Thiaw e Fikayo Tomori hanno ricevuto la quarta ammonizione del campionato ed entrano dunque in diffida: alla prossima ammonizione saranno squalificati per una giornata.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE): Malick Thiaw.

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE): Fikayo Tomori.