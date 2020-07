Giudice Sportivo - Saelemaekers salta il Parma, Theo entra in diffida

Il Giudice Sportivo ha emesso un comunicato in merito alla situazione disciplinare delle partite che si sono giocate nella giornata di ieri, tra cui anche Napoli-Milan. L'espulsione di Saelemaekers per doppia ammonizione costerà una giornata di squalifica all'esterno rossonero, che non sarà a disposizione quindi contro il Parma. Il giallo a Theo Hernandez (il nono stagionale), invece, inserisce il francese nella lista dei calciatori diffidati.