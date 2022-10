MilanNews.it

Come emerge dal rapporto del Giudice Sportivo emesso in questi minuti, il terzino francese del Milan Theo Hernandez è entrato in diffida dopo il giallo rimediato al Bentegodi nella partita vinta contro l'Hellas Verona. Per l'altro rossonero ammonito Ante Rebic si tratta invece della seconda sanzione complessiva.