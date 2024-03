Giudice: "Zhang, per tenersi l’Inter serve rimborsare i 400 milioni raggiunti dal debito verso Oaktree"

Alessandro Giudice, economista che scrive spesso di temi relativi alla finanza nel mondo del calcio sul Corriere dello Sport, questa mattina ha parlato della situazione relativa a Steven Zhang, presidente dell'Inter, e del suo debito con Oaktree. Scrive Giudice: "La prospettiva della famiglia Zhang di tenersi l’Inter è legata alla possibilità, assai remota, di rimborsare i 400 milioni raggiunti dal debito verso Oaktree per effetto della capitalizzazione degli interessi. L’ipotesi è complicata per un gruppo assai disastrato, ormai legato in Cina ad attività economiche piuttosto fallimentari. Per di più, Steven è inseguito da creditori arrabbiati come China Development Bank a cui non fu rimborsato un prestito da 250 milioni di cui egli stesso era garante".

Quindi Giudice rincara la dose, specificando: "Se pure Oaktree accettasse di allungare il prestito, ipotizziamo ad un tasso più alto del 12% attuale, il debito finirebbe per lievitare. Se arrivasse un nuovo prestito, ad esempio al 15%, la holding si troverebbe debitrice di oltre mezzo miliardo nel giro di soli due anni. Le prospettive di uscita sembrano dunque legate alla possibilità di vendere l’Inter. Una volta concordato il prezzo con un eventuale compratore, andrebbero detratti i 400 milioni di debiti finanziari, le perdite pregresse che il club ha rinviato al futuro e magari riconosciuti i finanziamenti attraverso cui Zhang ha finanziato il club. Col ricavato bisognerebbe ripagare Oaktree, quindi la fetta che rimarrebbe a Zhang sarebbe piuttosto magra".