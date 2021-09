Giunti a MilanTv: "Contro l'Atalanta servirà una grande prestazione"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Federico Giunti ha commentato così la vittoria all'esordio in Coppa Italia contro il Como: "Il vantaggio iniziale non ci ha fatto giocare la partita che volevamo, abbiamo abbassati i ritmi e per 30/35 minuti la squadra non mi è piaciuto. Dopo il 2-0 è andato tutto in discesa e i cambi hanno consolidato la gestione, alla fine sono contento perché nel complesso abbiamo fatto una buona gara. Noi dobbiamo essere bravi a non considerare l'avversario in un modo piuttosto che in un altro, non ci deve essere sufficienza perché a Torino in campionato abbiamo pagato caro questo atteggiamento. Sono soddisfatto perché stiamo trovando il gol con continuità, spero che gli attaccanti abbiano la voglia di timbrare il cartellino in ogni partita, ed è quello che ci è mancato a Liverpool. Ora abbiamo l'Atalanta, finalista delle ultime tre edizioni del campionato, servirà un'altra prestazione come quelle offerte contro Roma e Liverpool".