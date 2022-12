Giunti ricorda la punizione di Maldini segnata al Parma nel 1999: "Non ci pensò due volte a tirare"

MilanNews.it

Federico Giunti, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club nel corso del format "On The Pitch" ricordando la rete segnata da Maldini al Parma nell'aprile 1999: “Quella partita eravamo sotto e c’era una punizione al limite. Non è un assist. Diciamo che il Parma non fu veloce a sistemarsi e io toccai la palla. Paolo era lì libero e se la ritrovò sul destro, non ci pensò due volte e fece partire questo tiro. Stavamo facendo una partita di pressione sul Parma, aver ottenuto il pareggio in quel momento ci diede ancora più spinta e infatti trovammo poco il gol del 2-1 con Ganz su un pallone splendido di Boban dietro le spalle di Cannavaro. Fu il gol che ci permise di vincere quella partita contro il Parma che in quegli anni era una squadra di primissima fascia”.