Gli acquisti più costosi del Milan nel calciomercato invernale: vince Paquetà

L'eventuale arrivo di Santiago Gimenez al Milan potrebbe scrivere una pagina di storia importante. Oltre ad essere il primo messicano a vestire la maglia rossonera, l'attaccante del Feyenoord diventerebbe anche uno degli acquisti più onerosi nella storia del calciomercato invernale rossonero. Si parla infatti di 30, 40 milioni di euro, cifre che gli garantirebbero di diritto di entrare nella top 10.

Di seguito la top10 degli acquisti più onerosi nella storia del calciomercato invernale del Milan:

1.⁠ ⁠Lucas Paquetà: dal Flamengo al Milan per 38,40 milioni di euro (2018/19)

2.⁠ ⁠⁠Krzysztof Piatek: dal Genoa al Milan per 35 milionidi euro (2018/19)

3.⁠ ⁠⁠Mario Balotelli: dal Manchester City al Milan per 20 milioni di euro (2012/13)

4.⁠ ⁠⁠José Mari: dall’Atletico Madrid al Milan per 19 milioni di euro (1999/2000)

5.⁠ ⁠⁠Kakhaber Kaladze: dalla Dinamo Kiev al Milan per 16 milioni di euro (2000/01)

6.⁠ ⁠⁠Thiago Silva: dalla Fluminense al Milan per 10 milioni di euro (2008/09)

7.⁠ ⁠⁠Kevin Costant: dal Genoa al Milan per 8 milioni di euro (2012/13)

8.⁠ ⁠⁠Massimo Oddo: dalla Lazio al Milan per 7,75 milioni di euro (2006/07)

9.⁠ ⁠Ronaldo: dal Real Madrid al Milan per 7,5 milioni di euro (2006/07)

10.⁠ ⁠⁠Fabricio Collocini: dal Boca Juniors al Milan per 5,3 milioni di euro (1999/2000)