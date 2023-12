Gli allenatori del Milan con più presenze in panchina: Pioli punta al podio, nel mirino Nereo Rocco

Stefano Pioli è arrivato sulla panchina del Milan il 9 ottobre 2019 quando ha preso il posto dell'esonerato Marco Giampaolo. Da quel giorno ha collezionato 211 presenze in panchina, raggiungendo il quarto posto nella speciale classifica degli allenatori che hanno guidato per più partite il Diavolo. In vetta a questa graduatoria, c'è Carlo Ancelotti con 420 pachine, seguito da Capello con 249 e Rocco con 222.

Pioli ha quindi ora nel mirino il terzo posto di Nereo Rocco, traguardo che dovrebbe raggiungere nella gara di ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes in caso di eliminazone agli ottavi di Coppa Italia o qualche giorno prima in Serie A in casa del Monza se invece i rossoneri dovessero passare ai quarti di Coppa Italia. Impossibile, invece, arrivare a quota 249 come Capello in questa stagione: al momento, il Milan giocherà sicuramente ancora 24 partite, che diventerebbero 35 se dovesse andare in finale sia di Europa League che di Coppa Italia (Pioli potrebbe quindi arrivare al massimo a 246 panchine, a -3 da Capello). Ovviamente sempre se dovesse restare al suo posto...