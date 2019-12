Gli auguri di Natale di Franco Baresi su Twitter

E' il giorno di Natale e non mancano, in questo senso, gli illustri auguri di una leggenda rossonera come Franco Baresi. Con un tweet allegato ad una foto che lo ritrae davanti ad un albero festoso, la leggenda rossonera ha fatto a modo suo gli auguri al popolo rossonero e non solo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Buone feste e un felice Natale a tutti <a href="https://t.co/mUSSfgqNAI">pic.twitter.com/mUSSfgqNAI</a></p>— Franco Baresi (@FBaresi) <a href="https://twitter.com/FBaresi/status/1209765627453423616?ref_src=twsrc%5Etfw">December 25, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>