"Gli avversari avevano paura di quel Milan" Albertini ricorda gli anni vissuti in rossonero

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan con ospiti alcuni protagonisti del mondo rossonero, presenti e passati è stato intervistato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini. Questo un estratto delle sue parole:

Gli avversari avevano paura del nostro Milan: "Lo dico sempre, abbiamo fatto il record delle 58 partite senza aver perso, e non è che tutte le volte avevamo meritato di vincere però incutevamo timore negli avversari perchè gli altri arrivavano con sconfitte e noi invece no. In quel Milan ho vissuto qualcosa di diverso, il mio sogno sarebbe stato di finire la carriera in rossonero, ma se tornassi indietro mi piacerebbe vivere tutto quello che ho fatto, ho giocato in squadre importanti e vinto quello che mi mancava come la Coppa Italia con la Lazio e la Liga con il Barcellona".