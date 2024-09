Gli esami di Mbappé hanno confermato il pessimismo dei primi momenti post infortunio

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Gli esami hanno confermato il pessimismo dei primi momenti post infortunio. Kylian Mbappé ha riporta una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Non c'é ancora certezza su quanto a lungo il Real Madrid dovrà fare a meno di lui, ma l'attaccante salterà certamente il derby con l'Atletico Madrid di domenica prossima, squadra che non ha mai affrontato in carriera. Le prime stime parlano di circa tre settimane di stop. L'obiettivo è ritrovarlo dopo la sosta, il prossimo 19 ottobre contro il Celta.

Mbappé ha chiesto il cambio nel finale della partita contro l'Alavés, dopo aver sentito un fastidio nella parte posteriore della coscia della gamba sinistra. Il suo gesto verso Carlo Ancelotti quando è andato in panchina non prometteva nulla di buono. L'infortunio interrompe l'adattamento del francese alla sua nuova squadra, che Ancelotti ha cercato di accelerare con un impiego intensivo. (ANSA).