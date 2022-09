Gli obiettivi di Thiaw: crescere, giocare e... la lista Champions

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Malick Thiaw, neo difensore centrale rossonero, ha parlato degli obiettivi personali e di squadra prefissati per questa sua prima stagione in Italia: "Mi pongo sempre degli obiettivi, sono ambizioso. Essere qui è già un grande risultato, ma voglio continuare a crescere. So di avere qui i migliori allenatore, ottimi compagni di squadra per crescere in ogni allenamento, imparando la cultura del posto e giocando più partite possibili".

Il Milan ti ha acquistato a titolo definitivo: è un segno di fiducia importante in te?

"Voglio esprimere il mio grazie per la formula: sono molto grato per i 5 anni di contratto. Ma è solo l'inizio: io devo dimostrare in ogni partita il mio valore, ma il contratto è già un segno di riconoscimento nei miei confronti".

Hai un motivo per cui Pioli, in futuro, dovrebbe inserirti in lista Champions?

"Penso che non basti trovare un motivo convincente, ma offrire tutto un pacchetto di qualità che io cercherò di mettere in mostra: cercherò di mostrare aggressività, la mia forza, mettendomi al servizio della squadra per provare a convincere il mister a inserirmi, da gennaio, in lista".