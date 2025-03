Gli Stati Uniti perdono, Pochettino sbotta: "Non puoi vincere solo con la maglia"

Gli Stati Uniti hanno perso contro Panama, fallendo l'opportunità della quarta finale consecutiva di Concacaf Nations League, torneo di cui hanno vinto le prime tre edizioni consecutive. Partita stregata per gli americani, con Pulisic e Musah titolari, che non riescono a sfondare il muro avversario e subiscono la beffa al 93° sull'unico vero tiro in porta avversario della ripresa. Un risultato e una prestazione che non ha lasciato affatto contento il CT Mauricio Pochettino che al termine della gara non le ha mandate a dire.

Le parole di Pochettino riportate da ESPN: "Siamo gli USA. Non puoi vincere solo con la maglia o perché giochi qui, lì o non so dove. Devi dimostrare, devi venire qui, essere migliore, soffrire, vincere i duelli e lavorare sodo. Altrimenti, non sarà abbastanza. Il modo in cui abbiamo approcciato e iniziato la partita non è stato quello giusto. Ecco perché mi sento così deluso, e lo siamo tutti. Penso che nel primo tempo abbiamo giocato troppo lentamente, in modo troppo comodo in campo. Non abbiamo mostrato aggressività con la palla."