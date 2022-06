Gli studi sul perfezionamento del VAR, CorSera: “Dalla figura specializzata al challenge”

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il Corriere della Sera scrive degli studi al vaglio per perfezionare il VAR. Il primo passo è la creazione di una figura specializzata, che si occupi solo di fare il varista, con tanto di ranking. Va fatto tesoro dei casi più clamorosi di questa stagione. Varisti che parlano troppo o troppo poco, arbitri troppo sicuri o troppo incerti, immagini poco chiare o troppo chiare per sbagliare. Occorre una linea più condivisa e chiara su rigori e fuorigioco: ancora troppi episodi valutati in maniera diversa. Il fuorigioco semiautomatico che debutterà al Mondiale in Qatar può essere un grande passo avanti. C’è poi anche il tema del challenge: è sempre più diffusa l’idea che concedere la possibilità di "chiamata" alle squadre potrebbe avere un effetto positivo.