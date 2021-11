Globe Soccer Awards 2021: Maignan in nomination come portiere dell'anno

Sono state svelate le nominations per il Best goalkeeper of the year 2021 per i Globe Soccer Awards che si terranno a Dubai il 27 dicembre. 9 i portieri candidati: a rappresentare la nostra Serie A c'è il portiere rossonero Mike Maignan. Questo l'elenco completo:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Ederson (Manchester City)

Mike Maignan (Milan)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Edouard Mendy (Chelsea)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Bayern)

Jan Oblak (Atlético Madrid)