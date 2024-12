Globe Soccer Awards 2024: il miglior giocatore è Vinicius Jr

Nel 2024, Vinícius Júnior ha avuto un anno straordinario con il Real Madrid, contribuendo significativamente ai successi del club e ottenendo riconoscimenti individuali di grande prestigio. Nell'ultimo anno solare ha ottenuto cinque trofei di squadra e due riconoscimenti individuali: il 'The Best FIFA Men's Player 2024' (diventando il primo brasiliano a ricevere questo riconoscimento nella sua attuale denominazione) e l'inserimento dell'XI dell'Anno dell'IFFHS.

A questi se ne aggiunge un altro, prestigiosissimo: Vinicius ha vinto il premio di miglior giocatore ai 'Globe Soccer Awards 2024' e anche quello di miglior attaccante. La stagione 2023/2024 è stata trionfale per il Real Madrid, che ha conquistato cinque trofei, tra cui La Liga e la UEFA Champions League. Vinícius ha giocato un ruolo cruciale in queste vittorie, contribuendo con prestazioni decisive e gol fondamentali. In sintesi, il 2024 ha rappresentato un anno di consacrazione per Vinícius Júnior, sia a livello individuale che collettivo, consolidando la sua posizione tra i migliori calciatori al mondo.