Globe Soccer Awards, allenatore del secolo (2001-2020). I candidati: Lippi e Ancelotti gli italiani

Due allenatori italiani su dieci tra i candidati per l'allenatore del secolo, dal 2001 al 2020, ai Globe Soccer Awards del prossimo 27 dicembre a Dubai. Di seguito le nominations:

Alex Ferguson

Carlo Ancelotti

Didier Deschamps

Joaquim Low

Josep Guardiola

Jose Mourinho

Luiz Felipe Scolari

Marcello Lippi

Vicente Del Bosque

Zinedine Zidane

And the nominees for the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: A. Ferguson, C. Ancelotti, D. Deschamps, J. Löw, J. Guardiola, J. Mourinho, L. F. Scolari, M. Lippi, V. Del Bosque and Z. Zidane



VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/0ZbqX2sWGm